Минобороны РФ: все цели ночного «удара возмездия» на Украине поражены
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Прошедшей ночью российские военнослужащие в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар по военным целям на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Удары по целям наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
Под удары возмездия попали конструкторские бюро, предприятия по выпуску и ремонту боевой техники ВСУ, цеха сборки дронов-камикадзе, центры подготовки летчиков, склады вооружения и военной техники противника.
В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные объекты поражены, цель массированного удара достигнута.
Ранее стало известно, что минувшей ночью над российскими регионами были обнаружены и сбиты 174 украинских беспилотника самолетного типа.