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ПВО уничтожила 174 дрона ВСУ над регионами России за ночь

Минувшей ночью над российскими регионами были ликвидированы 174 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Их сбили с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня.

БПЛА уничтожили над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках в Московском регионе. БПЛА летели на мегаполис.