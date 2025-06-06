ПВО уничтожила 174 дрона ВСУ над регионами России за ночь
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Минувшей ночью над российскими регионами были ликвидированы 174 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Их сбили с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня.
БПЛА уничтожили над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о сбитых беспилотниках в Московском регионе. БПЛА летели на мегаполис.