Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», — отметил он.

Ранее сообщалось о девяти сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения в целях обеспечения безопасности.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.