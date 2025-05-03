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Эксперт Степанов нашел британский след в ударе безэкипажных катеров на Крым

Комбинированный удар ВСУ по Крыму с применением беспилотников, безэкипажных катеров, а также ракет — провокация с участием Великобритании накануне перемирия. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

На британский след указывает то, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow. Провокацию устраивают на фоне того, что на фронте обстановка не в пользу ВСУ.

С большой вероятностью Лондон увеличил количество поставок Storm Shadow. Действия Великобританией предпринимаются, чтобы устранить усилия со стороны «адекватных сил Запада» по мирному урегулированию, добавил Степанов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ пытались нанести удар по Крыму с использованием британских ракет Storm Shadow и другого оружия. Атаки получилось успешно отразить.