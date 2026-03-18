Экс-депутат Свинцов заявил, что против РФ воюют человекоподобные роботы

Исключенный из ЛДПР депутат Андрей Свинцов сделал ряд заявлений во время стрима у блогера Владислава Жмилевского. Он рассказал, что на стороне противника в зоне СВО воюют человекоподобные роботы, сообщает « Осторожно, новости ».

По словам Свинцова, накануне приехали первые два терминатора, которые выступили против российских бойцов.

«Полностью железные бойцы, которые уже сейчас против нас воюют на передовой. Тот фильм „Терминатор“ 1984 года вчера стал реальностью — они приехали и воюют против нас», — отметил Свинцов.

Кроме того, бывший депутат заявил, что соцсеть «ВКонтакте» не может удалять запрещенный контент, потому что серверы находятся за границей. По его мнению, уничтожить иностранный сервер можно только ракетой.

«Если где-то заблокировали видосики на YouTube — это побочный эффект того, что против нас воюют киборги», — поделился Свинцов.

Ранее члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова исключили из ЛДПР из-за заявлений, которыми он порочил партию. Сам он сказал, что не связывает напрямую свое исключение из фракции с комментариями про мессенджер Telegram.

