Стало известно, за что Свинцова исключили из ЛДПР
Замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар рассказала, за что конкретно исключили из партии члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова.
По словам Кавшар, Свинцов своими заявлениями порочил репутацию ЛДПР. Решение было принято после массовых жалоб граждан и требований партийных региональных отделений.
«Решение по данному вопросу было принято единогласно без предварительных совещаний», — добавила Кавшар в Telegram-канале.
Свинцов регулярно высказывался по поводу интернет-блокировок, фактически став главным публичным лицом, комментирующим эти ограничения. В январе политик заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не рассматривается, поскольку мессенджер взаимодействует с госорганами. Однако уже в конце февраля депутат Госдумы отметил, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в ближайшее время не наладит взаимодействие с российскими госорганами.
В марте Свинцов сообщил, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже с использованием VPN.
18 марта стало известно, что депутата исключили из ЛДПР.
