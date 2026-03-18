Депутата Госдумы Андрея Свинцова исключили из ЛДПР

Члена комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрея Свинцова лишили членства во фракции ЛДПР за высказывания о блокировке мессенджера Telegram и отключение интернета.

Об этом заявила замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар.

«Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен <…> в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», — написала Кавшар в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь лидера ЛДПР добавила, что соответствующее решение было принято единогласно без проведения предварительных совещаний.

Свинцов регулярно высказывался по поводу интернет-блокировок, фактически став главным публичным лицом, комментирующим эти ограничения. В январе политик заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не рассматривается, поскольку мессенджер взаимодействует с госорганами.

Однако уже в конце февраля депутат Госдумы отметил, что Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в ближайшее время не наладит взаимодействие с российскими госорганами. В марте Свинцов сообщил, что россияне не смогут пользоваться Telegram даже с использованием VPN.

