Депутат Свинцов прокомментировал свое исключение из ЛДПР

Депутат Свинцов не связывает исключение из ЛДПР с высказываниями о Telegram

Член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что не связывает напрямую свое исключение из фракции ЛДПР с комментариями про мессенджер Telegram, сообщает «Фонтанка» .

«Нет, напрямую я это никак не связываю, потому что моя позиция полностью — это позиция нашего президента, которую и сам президент 6 марта озвучил. О том, что недопустимо использовать вражеские ресурсы связи, да и многие другие», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту у депутата нет на руках решения высшего совета ЛДПР, поэтому причина его исключения неизвестна.

Свинцов добавил, что не согласен с обвинениями в порче репутации партии и намерен продолжить свою работу в Госдуме РФ.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Андрея Свинцова лишили членства во фракции ЛДПР за высказывания о блокировке мессенджера Telegram и отключение интернета. Решение было принято единогласно без проведения предварительных совещаний.

