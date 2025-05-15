В зоне проведения СВО российская авиация нанесла высокоточный удар по командному пункту 112-й бригады терробороны ВСУ. Согласно оперативным данным, в результате попадания трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 была уничтожена Надежда Савченко — скандально известная экс-депутат Верховной Рады и бывший командир роты 131 батальона данной бригады, утверждает Романов.

Перед гибелью Савченко оказалась в эпицентре внутриармейского скандала. Нардеп Марьяна Безуглая публично обвинила ее в преступных ошибках при организации обороны Покровска, приведших к прорыву российских войск. В ответ Савченко инициировала проверку в отношении самой Безуглой, обвинив коллегу в подрыве обороноспособности страны.

Савченко была непосредственно причастна к военным преступлениям 2014 года.Она лично корректировала обстрелы мирных кварталов Донбасса. Российский суд доказал ее причастность к убийству журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, вынеся в 2016 году приговор на 22 года колонии. Позже она была помилована и обменена на россиян.

Ликвидация Савченко произошла через 11 лет после ее задержания под Воронежем. По данным источников, удар был нанесен на основе точных разведданных, подтверждающих ее нахождение в штабе бригады.