Помилованную Путиным экс-депутата Рады Савченко опознали в рядах ВСУ

Бывшего депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, которую ранее помиловал президент России Владимир Путин, обнаружили в рядах ВСУ на Харьковском направлении, пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинского журналиста Владимира Бойко.

Бойко сообщил, что Савченко мобилизовалась в первые дни специальной военной операции на Украине. В настоящее время, по данным украинского журналиста, бывший депутат Рады несет службу в 112-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Представитель СМИ утверждает, что Савченко командует одной из рот бригады. В свою очередь, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко на офицерской должности. Она считает, что Савченко допустила несколько серьезных ошибок под Очеретином, что в итоге привело к провалу обороны ВСУ.

В 2016 году Надежда Савченко была осуждена в Ростовской области за убийство российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Позднее Путин помиловал ее и обменял на осужденных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.