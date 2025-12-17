Эффективность 97%: Белоусов о работе российской системы ПВО при атаках ВСУ

«В начале года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи дальних БПЛА в месяц. А начиная с мая их число постепенно возросло до 3 700», — добавил Белоусов на итоговой коллегии Минобороны.

В том числе он отметил, что в 2025 году российские войска освободили на треть больше населенных пунктов и территорий, чем за весь прошлый год. По его словам, взятие Купянска может обеспечить дополнительную защиту Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что баллистическая ракетная система средней дальности (БРСД) «Орешник» встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца 2025 года. Цели СВО безусловно будут выполнены.

