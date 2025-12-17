Путин назвал сроки постановки ракет «Орешник» на боевое дежурство в ВС РФ

Баллистическая ракетная система средней дальности (БРСД) «Орешник» встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца 2025 года. Цели СВО безусловно будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости .

РФ хотела бы избавиться от первопричин конфликта с помощью дипломатии. Если же Украина и ее покровители на Западе откажутся от диалога по существу, Россия достигнет освобождения собственных исторических земель военным путем, добавил Путин.

«Орешник» в первый раз применили 21 ноября 2024 года во время комбинированной атаки по «Южному машиностроительному заводу» в украинском Днепре. БРСД в безъядерном гиперзвуковом оснащении была запущена в ответ на шаги Киева и государств НАТО.

Скорость «Орешника» по открытым данным — 10 Махов. Дальность действия — до пяти с половиной тыс. километров. БРСД может нести шесть блоков по 150 килотонн.

