Путин назвал сроки постановки ракет «Орешник» на боевое дежурство в ВС РФ
Фото - © РИА Новости
Баллистическая ракетная система средней дальности (БРСД) «Орешник» встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца 2025 года. Цели СВО безусловно будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.
РФ хотела бы избавиться от первопричин конфликта с помощью дипломатии. Если же Украина и ее покровители на Западе откажутся от диалога по существу, Россия достигнет освобождения собственных исторических земель военным путем, добавил Путин.
«Орешник» в первый раз применили 21 ноября 2024 года во время комбинированной атаки по «Южному машиностроительному заводу» в украинском Днепре. БРСД в безъядерном гиперзвуковом оснащении была запущена в ответ на шаги Киева и государств НАТО.
Скорость «Орешника» по открытым данным — 10 Махов. Дальность действия — до пяти с половиной тыс. километров. БРСД может нести шесть блоков по 150 килотонн.
