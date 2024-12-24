Украина ведет разработку ракеты Trembita, которая якобы способна долететь до Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

В материале говорится, что Украины пытается возродить свою ракетную промышленность из-за неопределенной ситуации с военной поддержкой со стороны иностранных партнеров.

В разработке находится более десяти проектов ракет. Отмечается, что базовая модификация должна развивать скорость до 400 км в час, а дальность ее полета составляет 200 км. Утверждается, что более крупная и мощная модель может долелать до Москвы.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.

Местом противостояния вооружений может быть Киев или любой другой город, пояснил российский лидер.