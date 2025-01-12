Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что двух высших офицера ВСУ ликвидировали после удара в направлении Сум на Украине, сообщает РИА Новости .

«…погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера», — отметил он.

Ранее Российские войска успешно прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины.

Основная задумка состоит в том, чтобы создать в регионе буферную зону, а также окружить и отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения.