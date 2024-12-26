Двое украинцев пытались покинуть страну в образе участников траурного кортежа

Сразу двое мужчин, не желавших отправляться на службу в Вооруженные силы Украины, пытались сбежать из страны, выдав себя за участников траурного кортежа с телом погибшего украинского солдата. Уклонистов задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую государственную пограничную службу.

«Нарушители маскировались под траурный кортеж. В Закарпатье… пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина», — говорится в сообщении.

В настоящее время все участники преступной схемы задержаны. Уже установлено, что уклонисты заплатили 18 тысяч долларов за то, чтобы их доставили к границе, которую они намеревались незаконно пересечь.

Летом 2024 года глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономразвития Дмитрий Наталуха заявлял, что каждый день из Украины пытаются разными способами выехать по 200 мужчин призывного возраста. Все они пытались избежать участи всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинки помогли мужчине отбиться от сотрудников местного военкомата, которые пытались увезти его силой для дальнейшей отправки на службу.