Два жителя Белгородской области получили травмы из-за нового обстрела ВСУ

сегодня в 11:14

Гладков: из-за удара ВСУ два мирных жителя под Белгородом получили травмы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 августа с помощью беспилотников атаковали частный дом в Белгороде и село Безлюдовка. В обоих населенных пунктах пострадали люди, общее число травмированных граждан достигло двух, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в Белгороде мужчина получил ожог предплечья из-за удара ВСУ по частному дому. От госпитализации пострадавший отказался, но получил первую медицинскую помощь на месте.

Из-за удара дрона загорелась крыша дома. Спасатели оперативно потушили пламя. В дальнейшем специалисты обследуют территорию на предмет возможных взрывоопасных элементов, затем подрядчик приступит к восстановлению дома.

Еще один человек пострадал при обстреле села Безлюдовка Шебекинского округа. Женщине потребовалась госпитализация.

«Женщину, получившую минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь», — рассказал Гладков.

В результате этого удара у частного дома повредился забор и припаркованный автомобиль.

Ранее Минобороны сообщило, что за 2,5 часа над Белгородской областью сбили шесть украинских дронов.