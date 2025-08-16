Украина 2,5 часа обстреливала Белгородскую область дронами
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские регионы. Утром 16 августа атакам подверглась Белгородская область, над регионом сбили шесть вражеских объектов, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«С 7:00 до 09:30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков вражеских дронов не поступало.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи ВСУ обстреливали разные российские регионы. Над Белгородской областью за этот период сбит один беспилотник.