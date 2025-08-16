Украина 2,5 часа обстреливала Белгородскую область дронами

сегодня в 10:02

Минобороны: за 2,5 часа над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать российские регионы. Утром 16 августа атакам подверглась Белгородская область, над регионом сбили шесть вражеских объектов, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 7:00 до 09:30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков вражеских дронов не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи ВСУ обстреливали разные российские регионы. Над Белгородской областью за этот период сбит один беспилотник.