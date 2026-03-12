Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ по автозаправке под Брянском
Фото - © Медиасток.рф
Украина атаковала FPV-дронами автозаправку под Брянском. Ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавшая автозаправочная станция находится в городе Севск Севского района. Богомаз уточнил, что дроны ВСУ ударили по ней намеренно.
В результате были ранены двое мужчин. Их госпитализировали. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также повреждено здание автозаправки. Кроме того, пострадал автомобиль.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли семь человек, еще более 40 ранены.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.