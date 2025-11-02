Два иностранных судна повреждены при атаке БПЛА на порт Туапсе

Из-за атаки беспилотников на порт Туапсе в ночь на воскресенье были повреждены два иностранных гражданских судна, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Из-за нападения возник пожар.

Пострадавших среди членов экипажа в результате инцидента нет. Все очаги возгорания были потушены.

Ранее в порту Туапсе обломки БПЛА повредили нефтеналивной танкер и припортовый терминал. Экипаж эвакуировали.

