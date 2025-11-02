Два иностранных судна повреждены при атаке БПЛА на порт Туапсе Спецоперация сегодня в 12:58 Фото - © Unsplash.com

Из-за атаки беспилотников на порт Туапсе в ночь на воскресенье были повреждены два иностранных гражданских судна, сообщает оперштаб Краснодарского края.