Дроны ВСУ атаковали промпредприятие в Тольятти

Промышленное предприятие в Тольятти подверглось атаке украинских дронов рано утром в понедельник, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

В результате атаки жертв нет. Жилые и социальные объекты повреждений не получили.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Федорищев напомнил жителям, что в случае обнаружения БПЛА или их элементов нужно обращаться по номеру 112. Фото и видеосъемка запрещена.

Утром серия взрывов прогремела над Тольятти при отражении атаки БПЛА. Было слышно более 5 громких хлопков в нескольких районах города.

