Серия взрывов прогремела над Тольятти при отражении атаки БПЛА
В Тольятти Самарской области силы противовоздушной обороны отражают украинские беспилотники. Из-за этого слышны звуки взрывов, сообщает SHOT.
Как рассказали местные жители, взрывы начались около 05:00 утра. Всего было слышно более 5 громких хлопков в нескольких районах города.
Кроме того, были видны вспышки в небе. Воет сирена воздушной опасности.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях в городе нет.
