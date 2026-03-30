сегодня в 06:20

Серия взрывов прогремела над Тольятти при отражении атаки БПЛА

В Тольятти Самарской области силы противовоздушной обороны отражают украинские беспилотники. Из-за этого слышны звуки взрывов, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, взрывы начались около 05:00 утра. Всего было слышно более 5 громких хлопков в нескольких районах города.

Кроме того, были видны вспышки в небе. Воет сирена воздушной опасности.

На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях в городе нет.

