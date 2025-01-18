Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области
Mash: нефтебаза горит в Тульской области после налета БПЛА
Нефтебаза горит в Узловском районе Тульской области после налета украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал Mash.
Местные жители слышали не менее десяти взрывов в небе над городом, указано в сообщении.
После этого на предприятии начался пожар.
Ранее в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. В Калужской области после воздушного удара вечером в пятницу загорелось промышленное предприятие.