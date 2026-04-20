Дроны ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области

Пять муниципалитетов Белгородской области оказались под прицелом дронов ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал, но есть повреждения зданий и машин, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Шебекинском округе село Архангельское было атаковано одним дроном. Еще четыре ударили по селу Новая Таволжанка. Есть повреждения частных домов и автомобилей. Также в городе Шебекино от удара дрона повреждены кровля и остекление частного дома.

В Белгородском округе осколки от сбитых БПЛА повредили две легковушки в селе Соломино и надворную постройку в селе Таврово.

В Грайворонском округе в селе Замостье после атаки БПЛА произошел пожар в частном доме. Также огонь охватил автомобиль. Еще посечены забор, входные группы частного дома и гаража. В селе Дорогощь пострадала легковушка.

В Ракитянском округе в селе Святославка выбиты окна двух частных домов и частично разрушен соцобъект. В поселке Степное Краснояружского округа повреждены забор и ГАЗель.

Ранее мирная жительница погибла в результате целенаправленной атаки киевского режима территории сельхозпредприятия в Белгородской области.

