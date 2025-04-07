Дрон снял «несанкционированное» кладбище военных ВСУ на границе России

сегодня в 20:51

В краснояружском приграничье появилось так называемое «несанкционированное» кладбище военных ВСУ. Дрон заснял на видео тела мертвых украинских военных, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» .

Район госграницы в Белгородской области регулярно патрулирует оператор разведывательного БПЛА 155-й ОГвБрМП. В объектив камеры дрона часто попадают тела украинских военных, которые пытались вторгнуться на территорию РФ из Сумской области.

«Сегодня на данном участке фронта буквально под каждым кустом можно обнаружить уничтоженных ВСУшников», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что в краснояружской лесополосе, а также на дорогах лежит много тел военнослужащих ВСУ. Также в Telegram-канале призвали украинских солдат сдаваться в плен.

Ранее украинские солдаты попытались на бронетехнике прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Их остановили ВС РФ, уничтожив противника.