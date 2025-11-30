Дома повреждены в Славянске-на-Кубани и Анапе из-за атак БПЛА
Фото - © Mil.gov.ua
В Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждены частный и многоквартирный дом, в Анапе из-за падения обломков дрона пострадал частный дом, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Так, фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах многоэтажного дома в Славянске-на-Кубани, еще пострадал частный дом в СНТ.
Кроме того, на территории Славянского НПЗ из-за атаки противника повредило газовую трубу. Обошлось без возгорания.
Пострадавших в результате налета БПЛА нет. По каждому месту ЧП работают оперативные службы.
В Анапе фрагменты дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают специалисты экстренных и специальных служб.
Ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что за ночь в РФ уничтожили 33 дрона ВСУ, из них семь — над Краснодарским краем, шесть — над Черным морем.
