сегодня в 09:38

Дома повреждены в Славянске-на-Кубани и Анапе из-за атак БПЛА

В Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотников повреждены частный и многоквартирный дом, в Анапе из-за падения обломков дрона пострадал частный дом, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Так, фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах многоэтажного дома в Славянске-на-Кубани, еще пострадал частный дом в СНТ.

Кроме того, на территории Славянского НПЗ из-за атаки противника повредило газовую трубу. Обошлось без возгорания.

Пострадавших в результате налета БПЛА нет. По каждому месту ЧП работают оперативные службы.

В Анапе фрагменты дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают специалисты экстренных и специальных служб.

Ранее пресс-служба Минобороны рассказала, что за ночь в РФ уничтожили 33 дрона ВСУ, из них семь — над Краснодарским краем, шесть — над Черным морем.

