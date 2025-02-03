Добровольческий отряд «Тигр» будет носить имя Ефремова
Кожемяко: отряд «Тигр» назовут именем погибшего на СВО Ефремова
Добровольческий отряд «Тигр» назовут именем погибшего на СВО замгубернатора Приморского края Сергея Ефремова, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
«Добровольческий отряд „Тигр“ станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
К сообщению прикреплено видео с кадрами боевой работы Ефремова.
Ефремов погиб в зоне спецоперации в Курской области. Ему было 52 года.