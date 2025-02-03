Добровольческий отряд «Тигр» будет носить имя Ефремова

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«Добровольческий отряд „Тигр“ станет именным. Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот. Запомним его таким!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

К сообщению прикреплено видео с кадрами боевой работы Ефремова.

Ефремов погиб в зоне спецоперации в Курской области. Ему было 52 года.