«До конца апреля»: Британия сделала заявление о завершении конфликта на Украине

МИД Британии: конфликт на Украине могут урегулировать к концу апреля

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми утверждает, что украинский конфликт при избранном президенте США Дональде Трампе может быть урегулирован в ближайшие месяцы. По его словам, достигнуть соглашения могут к концу апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету.

Глава британской дипломатии, комментируя предвыборное обещание Трампа урегулировать конфликт «за 24 часа» при возвращении в Овальный кабинет, назвал такой сценарий «маловероятным» в нынешних условиях.

«Судя по той информации, которая до нас доходит, этот график на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи», — добавил Лэмми.

В 2025 году православные, католики и протестанты отпраздную Пасху в один день — 20 апреля. По словам главы МИД Соединенного Королевства, урегулирования на Украине могут достигнуть примерно к этому времени.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «делает все» для завершения конфликта с Россией в 2025 году.