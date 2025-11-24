Десять беспилотников попытались атаковать Москву

сегодня в 17:29

Военные сбили еще один дрон, который летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в личном Telegram-канале . Таким образом, примерно с часу дня было уничтожено уже 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

На месте падения обломков сбитого БПЛА работают представители экстренных служб. Сведений о наличии разрушений или пострадавших пока не приводилось.

Беспилотники уничтожали силами противовоздушной обороны армии России.

За прошедшую ночь российские военные сбили 93 БПЛА над регионами страны. Почти половину из этих дронов (45) уничтожили над Белгородской областью.

