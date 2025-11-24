Массированная атака на Москву: сбиты уже восемь беспилотников
Военные сбили восьмой беспилотник, летевший на Москву
Российская армия уничтожила еще два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, за последние три часа военные сбили уже восемь БПЛА, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин в личном Telegram-канале.
Дроны сбили дежурными средствами противовоздушной обороны Минобороны России. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты.
Мэр не заявлял о наличии разрушений или пострадавших в результате атак БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.