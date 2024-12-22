Депутат Рады Безуглая назвала истинную причину, почему разваливается ВСУ

«Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, чтобы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют (на передовую — ред.) часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места», — заявила депутат.

Безуглая подчеркнула, что украинская армия разваливается из-за некомпетентных решений и плохого менеджмента в верхних рядах ВСУ. Она также считает, что офицерский состав часто использует штурмовиков как «мясо», отправляя на боевую задачу без разведывательного информирования должным образом.

Депутат Верховной рады Украины сравнила действующую пехоту ВСУ с рабством, имеющим билет только в один конец. Ранее Безуглая заявила, что мобилизация мужчин в стране проходит через обман.