На Украине мужчин мобилизуют в ВСУ обманом через центры рекрутинга

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала со ссылкой на слова украинского военного, что на Украине мужчин мобилизуют в ВСУ обманным путем с помощью рекрутинговых центров, сообщает RT .

«В мае 2024 года я выбрал вакансию… аналитика информационно-аналитической группы. Лично встретился с представителем части… Месяц ждал решения командования по заключению контракта. В итоге не согласовали. Сказали мобилизоваться», — привела она пример.

Ранее Украинцев судили за сообщения в мессенджерах о том, в каких местах раздают повестки или работают сотрудники территориальных центров комплектования, или администрирование таких ресурсов. По версии правоохранителей, подобными действиями фигуранты помогали призывникам уклоняться от службы и избегать получения повесток.