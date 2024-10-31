Украинцев судят за предупреждения в чатах про облавы ТЦК
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На Украине под следствием оказываются руководители и участники чатов, в которых предупреждают людей о местах раздачи повесток. С начала СВО украинские суды осудили 57 администраторов и членов соответствующих сообществ в Telegram и Viber, сообщает украинское издание «Следствие.Инфо».
Украинцев судили за сообщения в мессенджерах о том, в каких местах раздают повестки или работают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов), или администрирование таких ресурсов. По версии правоохранителей, подобными действиями фигуранты помогали призывникам уклоняться от службы и избегать получения повесток.
Семерым обвиняемым озвучили приговоры в октябре 2024 года. В колонию никто из них не сел — всех приговорили к испытательным срокам.
Между тем на Украине идут обсуждения, чтобы разрешить уклонистам платить 50% штрафа ТЦК.