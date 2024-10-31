Украинцев судят за предупреждения в чатах про облавы ТЦК

На Украине 57 человек осудили за сообщения о местах, где раздают повестки

На Украине под следствием оказываются руководители и участники чатов, в которых предупреждают людей о местах раздачи повесток. С начала СВО украинские суды осудили 57 администраторов и членов соответствующих сообществ в Telegram и Viber, сообщает украинское издание «Следствие.Инфо» .

Украинцев судили за сообщения в мессенджерах о том, в каких местах раздают повестки или работают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российских военкоматов), или администрирование таких ресурсов. По версии правоохранителей, подобными действиями фигуранты помогали призывникам уклоняться от службы и избегать получения повесток.

Семерым обвиняемым озвучили приговоры в октябре 2024 года. В колонию никто из них не сел — всех приговорили к испытательным срокам.

Между тем на Украине идут обсуждения, чтобы разрешить уклонистам платить 50% штрафа ТЦК.

