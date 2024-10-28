На Украине уклонистам могут разрешить платить 50% штрафа ТЦК

Верховная Рада (ВР) Украины может принять закон, который позволит уклонистам оплачивать только 50% штрафа Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) при обновлении персональных данных, которые не были указаны без уважительной на то причины, пишет «Политика Страны» .

Авторами законопроекта выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его председателя Сергея Ионушаса. По данным комитета, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных украинцев не обновили данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания на фоне всеобщей мобилизации. Этот факт свидетельствует о том, что имеющаяся у власти информация о призывниках является неполной.

Украинцы обязаны платить штраф ТЦК, если не обновили персональные данные по соответствующему требованию за 60 суток без уважительной причины. За такое нарушение предусмотрены штрафы от 17 тысяч до 25 500 гривен, что в пересчете на рубли по курсу от 28 октября 2024 года составляет порядка 40 тысяч и 60 тысяч соответственно.

«Сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов „Оберег“ не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране», — пишут депутаты в пояснительной записке.

Если закон утвердят, призывники, военнообязанные и резервисты смогут самостоятельно обратиться в ТЦК с целью обновления персональных данных. При таком условии их обяжут оплатить только на 50% от минимального размера штрафа.