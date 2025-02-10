Депутат Иванов: боец СВО из Нижнего Тагила воюет за «полтора кило пельменей»

Боец СВО из Нижнего Тагила Дмитрий Б. получал денежное довольствие не в полном объеме. Ему начислялась маленькая зарплата, по сути он воевал за «полтора кило пельменей в день», сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале .

Как рассказал сам военнослужащий, в июне он заключил контракт с Минобороны РФ, в тот же месяц отправился в зону спецоперации. По словам мужчины, он должен был получать по 195 тыс. в месяц, как было указано в объявлении.

Однако бойцу СВО начислялось всего 17,8 тыс. Это менее 600 руб. в сутки.

«Стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде», — написал депутат.

Иванов обратился в военную прокуратуру Московского военного округа. Там обнаружили, что бойцу выплачивалось денежное довольствие не в полном объеме. Мужчине пообещали выплатить всю задолженность.

Депутат считает, что причина недоплаты кроется в том, что боец является «внештатником». По словам Иванова, данная кадровая проблема решается, но не слишком быстро.

Ранее в Петербурге суд арестовал троих человек за обман с выплатами бойцам СВО. Их целью было присвоение госсредств, предназначенных для военнослужащих.