В Петербурге суд арестовал три человека за обман с выплатами бойцам СВО

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд изучил обращение следственных органов по делу трех обвиняемых. Следствие запросило заключить под стражу Михаила Иванова, Ларису Граф и Лию Давитян, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга .

По версии следствия, обвиняемые вместе с неустановленными соучастниками разработали криминальную схему не позднее 1 августа 2024 года. Их целью было незаконное присвоение государственных средств, предназначенных для военнослужащих-контрактников. В частности, преступники намеревались похитить единовременные выплаты по 400 тысяч рублей и другие денежные пособия, положенные при подписании контрактов с Минобороны.

В период с начала августа до середины декабря 2024 года группа неустановленных злоумышленников осуществляла противоправную деятельность на территории Санкт-Петербурга. Они целенаправленно вели поиск и вступали в контакт с гражданином К. и другими лицами, которые не подозревали о криминальном характере действий преступников.

Злоумышленники, используя методы введения в заблуждение, убедили своих жертв передать им банковские карты, предназначенные для социальных выплат. После получения доступа к картам Иванова, Граф, Давитян и их сообщники произвели несанкционированное снятие денежных средств на общую сумму, превышающую 1,1 миллиона рублей. Похищенными деньгами преступники распорядились по собственному усмотрению.

В начале февраля текущего года правоохранительные органы провели задержание подозреваемых. Первыми обвинения получили Давитян и Иванов — шестого числа, а на следующий день обвинение было предъявлено Графу. Несмотря на просьбы обвиняемых и их адвокатов о более мягких мерах пресечения, таких как домашний арест или запрет определенных действий, суд поддержал позицию следствия. В результате фигуранты дела были заключены под стражу до двадцать пятого марта 2025 года.

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