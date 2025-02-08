Боец СВО из Москвы из-за фиктивного брака лишился квартиры и военных выплат

После участия в специальной военной операции ветеран Алексей С. из столичного района Ясенево столкнулся с мошенничеством — фиктивным браком, лишившим его квартиры и военных выплат, сообщает «Осторожно, Москва» .

История обмана началась со знакомства с некой Еленой З., которая назвалась адвокатом. Через общих знакомых она вышла на москвича и предложила свою помощь в присмотре за его имуществом и домашним питомцем на время отсутствия.

Ситуация приняла неожиданный поворот, когда во время учебных сборов в парке «Патриот» мужчину неожиданно доставили к нотариусу. Там его убедили оформить доверенность, якобы необходимую для помощи с приватизацией жилья и решения проблем с коммунальными платежами. События развивались стремительно: в МФЦ оперативно зарегистрировали брак между военным и знакомой псевдоюриста.

Последствия оказались катастрофическими: мошенники, используя полученные документы, не только присвоили зарплату и компенсационные выплаты за ранение военнослужащего, но и осуществили незаконное переоформление и продажу его квартиры.

Обо всем случившемся боец узнал, вернувшись в Москву после ранения. Военнослужащий с удивлением обнаружил, что состоит в фиктивном браке, а его трехкомнатная квартира и все положенные военные компенсации оказались в руках мошенников. Общая сумма ущерба составила 17 млн рублей.

В настоящее время боец СВО обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства случившегося выясняются.