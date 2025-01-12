Делегаты съезда АдГ не стали осуждать Россию за участие в конфликте на Украине

Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на мероприятии в Саксонии отказались от внесения в предвыборную программу поправки о критики спецоперации РФ на Украине, сообщает ТАСС .

За то, чтобы не передавать такие изменения программы на рассмотрение, выступили 69% из порядка 600 делегатов.

Инициатором поправки стал депутат Альбрехт Глазер. Он был недоволен тем, что в 85-страничном проекте программы совсем нет критики в отношении РФ.

В представленном документе конфликт упоминается в краткой форме: «Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС».

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Россия выиграла в военном конфликте с Украиной, и этот факт пора признать Германии, чтобы начать двигаться в сторону полного завершения конфликта.