Число сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 67

ПВО отразила еще один беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал мэр Москвы в Telegram-канале.

Таким образом, общее число беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных на подлете к столице, достигло 67.

Ранее Собянин сообщал еще об одном уничтоженном беспилотнике. Эта атака на столицу стала самой крупной с начала года.

