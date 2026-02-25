Число погибших при ударе дронов ВСУ по заводу под Смоленском выросло до 7
Фото - © Медиасток.рф
Количество погибших при атаке украинских беспилотников по промышленному предприятию по производству удобрений в Смоленской области выросло до 7, сообщает РЕН ТВ.
Также к настоящему моменту известно о 10 пострадавших в результате случившегося.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Не менее 30 украинских БПЛА атаковали завод утром 25 февраля. В результате атаки ВСУ повреждены элементы инфраструктуры предприятия, здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения пожаров.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. В целях обеспечения безопасности населения и минимизации возможных угроз власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.