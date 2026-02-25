сегодня в 14:49

Число погибших при ударе дронов ВСУ по заводу под Смоленском выросло до 7

Количество погибших при атаке украинских беспилотников по промышленному предприятию по производству удобрений в Смоленской области выросло до 7, сообщает РЕН ТВ .

Также к настоящему моменту известно о 10 пострадавших в результате случившегося.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Не менее 30 украинских БПЛА атаковали завод утром 25 февраля. В результате атаки ВСУ повреждены элементы инфраструктуры предприятия, здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения пожаров.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. В целях обеспечения безопасности населения и минимизации возможных угроз власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.

