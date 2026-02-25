сегодня в 13:35

В Смоленской области могут объявить эвакуацию населения после атаки ВСУ

Власти Смоленской области решают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного около предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», по которому ударили ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале .

Украинские дроны атаковали завод утром 25 февраля. В результате удара погибли четыре человека, ранены еще 10 человек. Анохин пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели локализовали очаги возгорания.

В целях обеспечения безопасности населения и минимизации возможных угроз власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.

Всего ночью над регионом сбили 14 дронов ВСУ.

