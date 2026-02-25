В Смоленской области могут объявить эвакуацию населения после атаки ВСУ

Фото - © РИА Новости

Власти Смоленской области решают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного около предприятия по производству минеральных удобрений  «Дорогобуж», по которому ударили ВСУ, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Украинские дроны атаковали завод утром 25 февраля. В результате удара погибли четыре человека, ранены еще 10 человек. Анохин пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели локализовали очаги возгорания.

В целях обеспечения безопасности населения и минимизации возможных угроз власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.

Всего ночью над регионом сбили 14 дронов ВСУ.

