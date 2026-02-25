Средства ПВО за ночь уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 69 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все уничтоженные дроны были самолетного типа.
Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 24. Еще 18 дронов уничтожены над территорией Крыма, 14 — над Смоленской областью.
Над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря обезврежено по три дрона. По одному БПЛА ликвидировано в Курской, Калужской, Белгородской областях и в Московском регионе.
