Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 3, пострадавших — до 39

Губернатор Александр Гусев в понедельник на совещании с правительством заявлял, что в результате атаки на Воронежскую область три человека погибли, 29 — пострадали. Зафиксированы разрушения на объектах экономики и в жилом секторе.

При этом, как отмечают в местном Минздраве, на данный момент известно о 3 погибших и уже 39 раненых. В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек. Из них 3 — в реанимации. 12 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще 15 человек получили ее на месте и были отпущены домой.

Среди пострадавших — трое детей.

Ночью и утром Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ. Ранее сообщалось о о гибели двух мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Всего над регионом было сбито 113 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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