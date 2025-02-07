Четыре женщины, работавшие на украинские спецслужбы, задержаны в РФ

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, которые работали на украинские спецслужбы, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в ФСБ, они были завербованы для совершения терактов против высокопоставленных офицеров министерства обороны РФ и на объектах топливно-энергетического комплекса страны. Также злоумышленницы были обучены стрельбе, минно-взрывному делу и управлению беспилотниками.

В ходе обысков у задержанных изъяли взрывчатку, детонаторы, средства связи с кураторами. Женщины признались, им может грозить до 30 лет колонии.

Ранее в Запорожской области убит агент ГУР Украины, который готовил теракт. Его хотели задержать, но мужчина оказал сопротивление.