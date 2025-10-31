«Было слышно у парка»: ночью в Коломне раздались похожие на взрывы звуки

Ночью жители Коломны в Подмосковье слышали звуки, похожие на взрывы. До этого сообщалось, что в Московском регионе ликвидировали один украинский беспилотник, сообщает « Осторожно, Москва ».

В 02:13 в местном чате в Telegram-канале один из пользователей спросил, слышал ли кто-нибудь странный звук.

«Мы», — ответил ему другой юзер.

Третий пользователь написал, что хлопок было слышно у парка.

Пресс-служба Минобороны утром сообщала, что за ночь над территорией РФ уничтожили 130 беспилотников. Один из них сбили над Московским регионом, но где конкретно, не уточнялось.

