сегодня в 09:12

Средства ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотников над РФ за ночь

С 23 часов 30 октября до 8 часов 31 октября российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 130 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

31 украинский дрон сбили над Курской областью, еще 21 уничтожили над Воронежской. 14 беспилотников противника сбили над Белгородской областью, 10 — над Брянской.

По 9 БПЛА ликвидировали над Орловской, Тульской, Тамбовской областями. По 6 сбили над Липецкой и Ярославской областями.

Пять беспилотников противника перехватили над Ростовской областью. Четыре сбили над Волгоградской, 3 — над Калужской. Два беспилотника ВСУ уничтожили над Рязанской областью, 1 ликвидировали над Московским регионом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.