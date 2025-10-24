Была диверсия: откуда могли запустить дрон, влетевший в многоэтажку Красногорска

Удар по жилому дому в Красногорске имеет признаки диверсии, организованной внутри страны, так как при эшелонированной системе ПВО вероятность незамеченного пролета БПЛА с территории Украины минимальна, сообщил РИАМО советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Я считаю, что это была диверсия, которая осуществлялась из российских регионов: исполнители находятся в российских регионах, так как ПВО страны многоэшелонировано. Если индикаторы кругового обзора, контролирующие линию боевого соприкосновения России и Украины, не засекли цель на вверенном участке, то она обязательно попала бы под контроль на втором и третьем эшелонах. Было бы некорректно говорить, что ее пропустило ПВО, ударили в спину», — сказал Иванников.

Он добавил, что тип БПЛА определить пока сложно, должна проводиться экспертиза. Сотрудники Следственного комитета имеют большой опыт в проведении технических экспертиз, и в течение суток будет дано квалифицированное заключение.

«Уже сейчас можно точно говорить, что диверсионно-разведывательные группы Главного управления разведки (Минобороны Украины — ред.) используют малые беспилотные летательные аппараты для совершения террористических актов», — отметил эксперт.

Иванников пояснил, что особенности взрыва в замкнутом пространстве усилили разрушительный эффект удара.

«Когда боеприпас попадает в жилое помещение, взрывная волна отталкивается от бетонных конструкций, и создается двойной удар. Мощность взрыва в помещении и на открытом пространстве отличается», — рассказал он.

Ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

