Бросят умирать под Харьков: в ВСУ начали формировать батальон зэков

В украинской армии началось формирование батальона из заключенных. Новобранцев командование ВСУ намерено в качестве «пушечного мяса» закинуть на харьковское направление, сообщает SHOT .

Сейчас ВСУ остро нуждаются в живой силе, нехватку решили восполнить так называемым спецконтингентом.

Вербовщики уже пришли в 2 колонии — ИК-100 в Темновке Харьковского района и ИК-43 в Харькове. Там отбывают наказание воры в законе, члены ОПГ и пожизненно осужденные за жестокие преступления.

В ИК-100 сидел вор в законе Омар Уфимский (Омар Бекаев). Еще колония известна тем, что в 1991 году заключенные смогли прокопать там подземный тоннель и сбежать.

Во втором исправительном учреждении содержался вор в законе Алик Чистокровка (Олег Федоренко), он отсидел более 40 лет и умер, не выйдя на свободу. Также в ИК-43 отбывают наказание рецидивисты, насильники и убийцы.

Ранее в Сети появились кадры, как сотрудники ТЦК «мобилизовали» собаку, ее вместе с хозяином затолкали в автобус и увезли в неизвестном направлении.

