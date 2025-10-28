На Украине мобилизовали собаку

На Украине принудительно мобилизовали мужчину, который, предположительно, в момент задержания находился на прогулке с собакой. Судя по кадрам видеонаблюдения, сотрудники ТЦК затолкали в машину призывника и забрали с собой его питомца, сообщает украинская «Страна.ua».

На видео можно заметить, как мужчина стоит в окружении нескольких людей в военной форме — сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Один из работников держал его под руку, после чего мужчину схватили и агрессивно затолкали в автобус. Далее представители ТЦК поймали его маленькую собаку и забрали ее с собой.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с начала специальной военной операции. В украинской прессе регулярно жалуются на незаконные действия ТЦК, сотрудники которых ловят мужчин на улицах и отправляют на фронт против их воли.

Между тем пленный украинский военный Дмитрий Хвостик рассказал, как сотрудники ТЦК калечат украинцев, которых задерживают на улицах. По его словам, одному из насильно мобилизованных сломали ребра, после чего отправили в войска.

