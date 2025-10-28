Сотрудники ТЦК сломали ребра мужчине во время мобилизации
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал, что сотрудники ТЦК из Одессы во время принудительной мобилизации сломали ребра мужчине, сообщает РИА Новости.
«Вот человеку ребра ломали: „Химику“ (позывной — ред.). Это мой побратим… Дошло дело до того, что даже людей увечат. И загоняют, просто загоняют в бус, проходишь (военно-врачебную комиссию) ВВК и уходишь сразу в войска»,
По его словам, инцидент произошел в Черниговской области.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным. Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.
