Сотрудники ТЦК сломали ребра мужчине во время мобилизации

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал, что сотрудники ТЦК из Одессы во время принудительной мобилизации сломали ребра мужчине, сообщает РИА Новости .

«Вот человеку ребра ломали: „Химику“ (позывной — ред.). Это мой побратим… Дошло дело до того, что даже людей увечат. И загоняют, просто загоняют в бус, проходишь (военно-врачебную комиссию) ВВК и уходишь сразу в войска»,

По его словам, инцидент произошел в Черниговской области.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным. Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

