Более 40 украинских дронов сбили над территорией России

сегодня в 23:23

Российская ПВО за полтора часа сбила 43 дрона ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Беспилотники были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Брянской, Ростовской области, Белгородской, Курской областями и над акваторией Азовского моря. При этом половина дронов была сбита над Кубанью.

Ранее сообщалось о пострадавшей при налете на Брянскую область женщине.

Информации о раненых и поврежденных объектах в других регионах нет.