Более 40 украинских дронов сбили над территорией России
Российская ПВО за полтора часа сбила 43 дрона ВСУ
Российская ПВО за полтора часа сбила 43 дрона ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Беспилотники были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Брянской, Ростовской области, Белгородской, Курской областями и над акваторией Азовского моря. При этом половина дронов была сбита над Кубанью.
Ранее сообщалось о пострадавшей при налете на Брянскую область женщине.
Информации о раненых и поврежденных объектах в других регионах нет.